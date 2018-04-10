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    На Камчатке 8 человек пострадали в ДТП с участием автомобиля УАЗ

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    • Фото: УМВД России по Камчатскому краю
    На Камчатке 8 человек пострадали в ДТП с участием автомобиля УАЗ

    На Камчатке 8 человек пострадали в ДТП с участием автомобиля УАЗ

    На Камчатке 8 человек пострадали в ДТП с участием автомобиля УАЗ
  • Фото: УМВД России по Камчатскому краю

    • Полиция выясняет обстоятельства столкновения медицинского УАЗа с иномаркой.

    Сообщение пресс-службы УМВД РФ по Камчатскому краю: «Произошло столкновение медицинского автомобиля марки УАЗ и иномарки. В результате пострадало восемь человек, семь из которых госпитализированы в Елизовскую районную больницу. Еще один человек поступил на амбулаторное лечение».

    В полиции сообщили, что авария произошла во вторник утром по местному времени на 27 километре трассы Елизово-Паратунка. Шестеро пострадавших ехали в УАЗе, двое получили травмы в иномарке. Чтобы достать людей из искореженного легкового автомобиля потребовалась помощь спасателей.

    Пострадавших доставили в Елизовскую районную больницу. Медики сообщили, что двое пациентов находятся в тяжелом состоянии, жизни остальных находятся вне опасности. цитирует ТАСС.

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