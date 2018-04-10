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    Первого в истории UFC российского чемпиона в Махачкале встретили лезгинкой. Дагестан, единоборства, спорт. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПервого в истории UFC российского чемпиона в Махачкале встретили лезгинкой

    Первого в истории UFC российского чемпиона в Махачкале встретили лезгинкой

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    Первого в истории UFC российского чемпиона в Махачкале встретили лезгинкой

    Первого в истории UFC российского чемпиона в Махачкале встретили лезгинкой

    Первого в истории UFC российского чемпиона в Махачкале встретили лезгинкой

      В Дагестане торжественную встречу устроили российскому бойцу смешанных боевых искусств Хабибу Нурмагомедову. В минувшие выходные он одержал убедительную победу в бое за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе.

      В махачкалинском аэропорту собрались около тысячи человек. Они танцевали лезгинку и фотографировались со своим кумиром. Поприветствовать знаменитого земляка приехали первые лица республики и знаменитые спортсмены. На родине Нурмагомедов не был уже больше двух месяцев. Он признался, что очень соскучился по родным и близким.

      Поединок с американцем Элом Яквинтой прошел в Нью-Йорке и состоял из 5 раундов, по итогам которых рефери присудили победу россиянину единогласно. Хабиб Нурмагомедов стал первым российским бойцом, завоевавшим этот титул в истории UFC. На счету спортсмена 26 поединков, все до одного он выиграл и продолжает сохранять статус непобежденного.

      Сразу из аэропорта Нурмагомедов отправился в свое родное село. Как сообщается, для празднования там арендован большой банкетный зал, куда отец спортсмена пригласил всех желающих. Торжества продлятся три дня.

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