Рослесхоз: площадь природных пожаров на Дальнем Востоке выросла на 9 тысяч гектаров

На Дальнем Востоке за сутки возникло более 20 новых лесных пожаров.
Сообщение пресс-службы департамента лесного хозяйства по Дальневосточному федеральному округу: «В минувшие сутки в ДФО возникло 24 новых лесных пожара. С учетом возгораний, зарегистрированных в предшествующие дни, всего в округе за указанный период действовало 59 очагов: 28 — в Амурской области, 27 — в Приморском крае, три — на землях лесного фонда в ЕАО, один — на землях лесного фонда в Хабаровском крае».
В ведомстве сообщили, что за сутки пройденная пожарами площадь в регионе увеличилась на 9 тысяч гектаров. Практически вся она пришлась на Амурскую область. Там природными пожарами охвачено за сутки 8,1 тысячи гектаров леса. При этом 20 пожаров потушено Ведутся работы по тушению 39 очагов возгорания: по 19 в Амурской области и Приморском крае, один в Еврейской автономной области, цитирует РИА Новости.
В ведомстве сообщили, что за сутки пройденная пожарами площадь в регионе увеличилась на 9 тысяч гектаров. Практически вся она пришлась на Амурскую область. Там природными пожарами охвачено за сутки 8,1 тысячи гектаров леса. При этом 20 пожаров потушено Ведутся работы по тушению 39 очагов возгорания: по 19 в Амурской области и Приморском крае, один в Еврейской автономной области, цитирует РИА Новости.
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