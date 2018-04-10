Из-за аварии без газоснабжения остались 1,7 тысячи жителей Петербурга

Специалисты ликвидируют последствия аварии, оставившей в
Санкт-Петербурге без газоснабжения жителей Воронцовского бульвара.
Как передает ТАСС со ссылкой на информацию ситуационно-аналитического центра Минэнерго России, причиной коммунальной аварии в Петербурге стало проведение несогласованных земляных работ на Воронцовском бульваре.
Сообщение ситуационно-аналитического центра Минэнерго РФ: «9 апреля в 20:00 на Воронцовском бульваре при производстве несогласованных земляных работ поврежден распределительный газопровод высокого давления седьмой категории диаметром 100 миллиметров. В 20:50 поврежденный участок газопровода был отключен. Прекращено газоснабжение 1 723 абонентов».
Сейчас специалисты ведут работы по устранению аварии, которые планируется завершить в ближайшие часы. Температура воздуха в северной столице ночью составляет 6 градусов тепла.
Сообщение ситуационно-аналитического центра Минэнерго РФ: «9 апреля в 20:00 на Воронцовском бульваре при производстве несогласованных земляных работ поврежден распределительный газопровод высокого давления седьмой категории диаметром 100 миллиметров. В 20:50 поврежденный участок газопровода был отключен. Прекращено газоснабжение 1 723 абонентов».
Сейчас специалисты ведут работы по устранению аварии, которые планируется завершить в ближайшие часы. Температура воздуха в северной столице ночью составляет 6 градусов тепла.
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