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    Из-за аварии без газоснабжения остались 1,7 тысячи жителей Петербурга

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    Из-за аварии без газоснабжения остались 1,7 тысячи жителей Петербурга

    <nobr>Из-за</nobr> аварии без газоснабжения остались 1,7 тысячи жителей Петербурга

    Специалисты ликвидируют последствия аварии, оставившей в Санкт-Петербурге без газоснабжения жителей Воронцовского бульвара.

    Как передает ТАСС со ссылкой на информацию ситуационно-аналитического центра Минэнерго России, причиной коммунальной аварии в Петербурге стало проведение несогласованных земляных работ на Воронцовском бульваре.

    Сообщение ситуационно-аналитического центра Минэнерго РФ: «9 апреля в 20:00 на Воронцовском бульваре при производстве несогласованных земляных работ поврежден распределительный газопровод высокого давления седьмой категории диаметром 100 миллиметров. В 20:50 поврежденный участок газопровода был отключен. Прекращено газоснабжение 1 723 абонентов».

    Сейчас специалисты ведут работы по устранению аварии, которые планируется завершить в ближайшие часы. Температура воздуха в северной столице ночью составляет 6 градусов тепла.

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