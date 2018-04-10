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    Журналисты НТВ выяснили, какие фильмы предпочитают зрители деревенских кинотеатров. кино, спецрепортаж Итогов дня. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЖурналисты НТВ выяснили, какие фильмы предпочитают зрители деревенских кинотеатров

    Журналисты НТВ выяснили, какие фильмы предпочитают зрители деревенских кинотеатров

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    Журналисты НТВ выяснили, какие фильмы предпочитают зрители деревенских кинотеатров

    Журналисты НТВ выяснили, какие фильмы предпочитают зрители деревенских кинотеатров

    Журналисты НТВ выяснили, какие фильмы предпочитают зрители деревенских кинотеатров

      В российской глубинке возрождают сельские кинотеатры. Как деревенские зрители воспринимают 3D-очки, поп-корн и Dolby-звук? Почему местный народ проваливает кассу голливудским блокбастерам, и что советует отечественным кинематографистам?

      Как отнесутся деревенские жители, которые еще помнят треск киноаппарата, к Dolby Digital и 3D? И что в деревенских кинотеатрах теперь будут показывать тем, кто когда-то рыдал над «Танцором диско»? Специальный репортаж корреспондента НТВ Алексея Полякова.

      Эта деревня находится в двух с половиной тысячах километров от Москвы, в десяти тысячах — от холма с надписью «Голливуд». И в шаге от маленькой культурной революции. Коренной житель деревни Нижняя Омка Ольга Францевна помнит времена и расцвета, и заката местного кинотеатра. И вот теперь, кажется, снова расцвета.

      Ольга Чернова, жительница деревни Нижняя Омка: «Как же назывался этот фильм? А, „Кармелита“. Вот если бы „Кармелиту“ показывали, я бы с удовольствием сходила бы. Даже за 500 рублей».

      В прошлом году, по программе возрождения сельских кинотеатров в Омской области построили 29 кинозалов. На очереди — еще три.

      Юрий Трофимов, министр культуры Омской области: «У нас в районных центрах премьеры одновременно со всей Россией идут. В этом и есть главная идея: чтобы жители самого отдаленного поселка могли прикоснуться к миру кино наравне со всеми остальными».

      Что-то подобное в истории уже было. В советское время человек с киноаппаратом — первый парень на деревне. А таких деревень у одного киномеханика было под тридцать, и в каждую надо заехать с новым фильмом. И в каждой собрать полный зал.

      Сергей Горбачёв, научный сотрудник районного историко-краеведческого музея: «Начиная с 1940-х годов кино возили на лошадях. С генератором, который вырабатывал небольшой ток. Первыми экранами были белые простыни. А сиденьями служили бревна или скамейки из ближайших домов».

      Неудивительно, что те, кто постарше, говоря о своей молодости, говорят о кино. В советские годы на «фильму» тут собиралась вся деревня.

      Валентина Потапенко, жительница села Нижняя Омка: «Вот на индийские фильмы вообще весь народ от мала до велика собирался. Такие слезы, общение такое. Выходишь из кинотеатра, обсуждаешь: понравился фильм, не понравился фильм. Актеры там какие».

      В девяностых сельские очаги культуры почти везде развалились

      Григорий Гаврилов, директор МБУ «Центр культуры и досуга Нижнеомского района»: «Самый кассовый фильм Нижней Омки, безусловно, это „Движение вверх“. Второе место по сборам — „Лёд“».

      Понедельник, дневной сеанс, голливудский мультфильм. Взрослый билет — 140 рублей, детский — 80. Пока клуба нет, молодежь тусуется в кинотеатре, даже если там нет сеанса. Это ведь деревенский «центр притяжения». Что за кинотеатр без попкорна? И в Лос-Анджелесе, и в Москве, и в Нижней Омке. Последняя, кстати, по соотношению цена/качество в этой тройке выигрывает: стакан стоит всего 50 рублей.

      По требованию прокатчиков, в сельских кинотеатрах должны крутить все новинки мировой индустрии, и чтобы никакого самоуправства. Но пусть тогда там, за океаном, не удивляются, что в сибирской глубинке их блокбастеры не собирают полные залы.

      Еще одно требование прокатчиков, которое оправданно для больших городов, но странно смотрится в деревне, — количество сеансов. В шикарном зале поселка Любинский, с населением 10 тысяч человек, их, например, восемь в день. И с каждого проданного билета кинотеатр должен делать отчисления владельцам прав на фильм, иногда — до половины цены.

      Подробности — в репортаже «Итогов дня».

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