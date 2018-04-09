Скончался художник и создатель «гравицапы» Вячеслав Колейчук

Художник Вячеслав Колейчук скончался на
77-м году жизни.
О смерти художника-кинетиста сообщил ректор ГИТИС Григорий Заславский.
Григорий Заславский: «Невесело как-то быть „поставщиком“ печальных новостей. Но вот только что Анна Колейчук подтвердила, что сегодня утром не стало Вячеслав Колейчука, выдающегося российского художника-кинетиста, умевшего своими работами создавать поражавшие всех иллюзии пространства, оптические фокусы…»
Также Заславский в своем Facebook отметил, что скончавшийся художник «чувствовал театр», а все, что делал Колейчук, всегда «внутренне было невероятно театральным и артистичным».
Вячеслав Колейчук был представителем кинетического направления. Оно основывается на представлении о том, что с помощью света и движения можно создать произведение искусства.
Также Колейчук работал для театра и кино. Так, художник создал для режиссера Георгия Данелии множество предметов для вымышленного мира фильма «Кин-дза-дза», в том числе знаменитую «гравицапу».
Григорий Заславский: «Невесело как-то быть „поставщиком“ печальных новостей. Но вот только что Анна Колейчук подтвердила, что сегодня утром не стало Вячеслав Колейчука, выдающегося российского художника-кинетиста, умевшего своими работами создавать поражавшие всех иллюзии пространства, оптические фокусы…»
Также Заславский в своем Facebook отметил, что скончавшийся художник «чувствовал театр», а все, что делал Колейчук, всегда «внутренне было невероятно театральным и артистичным».
Вячеслав Колейчук был представителем кинетического направления. Оно основывается на представлении о том, что с помощью света и движения можно создать произведение искусства.
Также Колейчук работал для театра и кино. Так, художник создал для режиссера Георгия Данелии множество предметов для вымышленного мира фильма «Кин-дза-дза», в том числе знаменитую «гравицапу».
Комментарии