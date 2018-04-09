Морские дьяволы. Северные рубежи <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Морские дьяволы. Северные рубежи 16+
    •  

    «Динамо» взяло верх над ЦСКА в московском дерби

    2 комментария
    • Фото: РИА Новости © 2018, Виталий Белоусов
    «Динамо» взяло верх над ЦСКА в московском дерби

    «Динамо» взяло верх над ЦСКА в московском дерби

    «Динамо» взяло верх над ЦСКА в московском дерби
  • Фото: РИА Новости © 2018, Виталий Белоусов

    • Московское «Динамо» неожиданно переиграло ЦСКА в матче 25-го тура чемпионата России.

    Столичное дерби закончилось со счетом 2:1 в пользу бело-голубых.

    Вперед динамовцы вышли уже на 11-й минуте — точный удар нанес Александр Ташаев. А в начале второго тайма 23-летний полузащитник оформил дубль. На 60-й минуте армейцы стараниями Фёдора Чалова отыграли один мяч, однако уйти от поражения так и не смогли.

    Сегодняшняя победа позволила «Динамо» подняться на десятое место в турнирной таблице. ЦСКА с 44 очками остался на третьей строчке, позволив «Спартаку» и «Локомотиву» увеличить отрыв.

    Новости по теме

    Чемпионат России по футболу

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru