«Динамо» взяло верх над ЦСКА в московском дерби

Московское «Динамо» неожиданно переиграло ЦСКА в матче 25-го тура чемпионата России.

Столичное дерби закончилось со счетом 2:1 в пользу бело-голубых.



Вперед динамовцы вышли уже на 11-й минуте — точный удар нанес Александр Ташаев. А в начале второго тайма 23-летний полузащитник оформил дубль. На 60-й минуте армейцы стараниями Фёдора Чалова отыграли один мяч, однако уйти от поражения так и не смогли.



Сегодняшняя победа позволила «Динамо» подняться на десятое место в турнирной таблице. ЦСКА с 44 очками остался на третьей строчке, позволив «Спартаку» и «Локомотиву» увеличить отрыв.