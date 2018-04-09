Морские дьяволы. Северные рубежи <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Морские дьяволы. Северные рубежи 16+
    •  

    Украину впервые пригласили на встречу «большой семерки»

    4 комментария

    Украину впервые пригласили на встречу «большой семерки»

    Украину впервые пригласили на встречу «большой семерки»

    Главу украинского МИД Павла Климкина впервые пригласили на встречу глав МИД стран «большой семерки» (G7), которая пройдет 22 апреля в Торонто.

    Об этом сообщает издание «Европейская правда» со ссылкой на посла Украины в Канаде Андрея Шевченко.

    По словам дипломата, украинский министр получил приглашение на встречу G7 от министра иностранных дел Канады Христи Фриланд.

    Андрей Шевченко, посол Украины в Канаде: «Пришло время серьезных стратегических решений по Украине и России. Мы рады, что Украина сможет присоединиться к сложному, но критически необходимому разговору, и рассчитываем сделать ценный вклад в будущие совместные решения».

    Шевченко добавил, что Украина надеется на продолжение разговора на саммите G7, который состоится в июне в канадском регионе Шарлевуа.

    Напомним, членами «Большой семерки» являются США, Канада, Франция, Великобритания, Германия, Италия и Япония.

    Новости по теме

    Кризис на Украине

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru