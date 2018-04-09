Украину впервые пригласили на встречу «большой семерки»

Главу украинского МИД Павла Климкина впервые пригласили на встречу глав МИД стран «большой семерки» (G7), которая пройдет 22 апреля в Торонто.
Об этом сообщает издание «Европейская правда» со ссылкой на посла Украины в Канаде Андрея Шевченко.
По словам дипломата, украинский министр получил приглашение на встречу G7 от министра иностранных дел Канады Христи Фриланд.
Андрей Шевченко, посол Украины в Канаде: «Пришло время серьезных стратегических решений по Украине и России. Мы рады, что Украина сможет присоединиться к сложному, но критически необходимому разговору, и рассчитываем сделать ценный вклад в будущие совместные решения».
Шевченко добавил, что Украина надеется на продолжение разговора на саммите G7, который состоится в июне в канадском регионе Шарлевуа.
Напомним, членами «Большой семерки» являются США, Канада, Франция, Великобритания, Германия, Италия и Япония.
По словам дипломата, украинский министр получил приглашение на встречу G7 от министра иностранных дел Канады Христи Фриланд.
Андрей Шевченко, посол Украины в Канаде: «Пришло время серьезных стратегических решений по Украине и России. Мы рады, что Украина сможет присоединиться к сложному, но критически необходимому разговору, и рассчитываем сделать ценный вклад в будущие совместные решения».
Шевченко добавил, что Украина надеется на продолжение разговора на саммите G7, который состоится в июне в канадском регионе Шарлевуа.
Напомним, членами «Большой семерки» являются США, Канада, Франция, Великобритания, Германия, Италия и Япония.
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