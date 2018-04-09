Названа причина пожара у развлекательного центра в Самаре

Пожар в бывшем
боулинг-центре в Самаре мог произойти из-за неосторожного обращения с огнем.
Предварительную причину ЧП назвал начальник самарского УМЧС Олег Бойко. По его словам, пожар возник во время ремонтных работ. При этом отмечается, что, когда на место прибыли пожарные, на объекте уже никого не было, передает ТАСС.
Напомним, пожар в неэксплуатируемом здании, в котором в разное время находились рестораны и боулинг-центр, вспыхнул сегодня вечером. Площадь возгорания достигла 450 кв. м.
При этом из-за ЧП пришлось эвакуировать посетителей и персонал концертно-развлекательного центра «Звезда», который примыкает к загоревшемуся зданию. В результате пожара никто не пострадал.
В настоящий момент пожар локализован, сообщили в самарском УМЧС. Сейчас продолжается проливка конструкций.
Напомним, пожар в неэксплуатируемом здании, в котором в разное время находились рестораны и боулинг-центр, вспыхнул сегодня вечером. Площадь возгорания достигла 450 кв. м.
При этом из-за ЧП пришлось эвакуировать посетителей и персонал концертно-развлекательного центра «Звезда», который примыкает к загоревшемуся зданию. В результате пожара никто не пострадал.
В настоящий момент пожар локализован, сообщили в самарском УМЧС. Сейчас продолжается проливка конструкций.
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