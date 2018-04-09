Цукерберг принес извинения за масштабную утечку данных из Facebook

Основатель Facebook во время выступления в Конгрессе США признался, что компания допустила масштабную утечку данных, потому что слишком мало делала для защиты своих пользователей.
Основатель и глава Facebook Марк Цукерберг принес извинения пользователям соцсети. По его словам, компания сделала недостаточно, чтобы защитить пользователей и предотвратить масштабную утечку данных.
Марк Цукерберг, основатель Facebook: «Мы не давали себе четкого отчета в том, какая ответственность лежала на нас. Это была моя ошибка, и я сожалею об этом».
Цукерберг заявил, что в настоящее время компания ведет переговоры с инвесторами, чтобы усилить меры безопасности в соцсети. Миллиардер также добавил, что руководство Facebook не приняло достаточных мер, чтобы защитить американские выборы от «российского вмешательства».
Напомним, в середине марта стало известно, что британская компания Cambridge Analytica незаконно собрала данные 50 миллионов пользователей соцсети и могла их использовать для адресного показа политической рекламы. На прошлой неделе руководство Facebook признало, что Cambridge Analytica могла собрать данные 87 миллионов пользователей. В связи с этим в отношении Facebook идет расследование, против компании поданы судебные иски. Выяснилось также, что Facebook сканирует и хранит личные сообщения пользователей.
В Facebook уже сообщили, что компания изменит систему контроля пользователя над своими личными данными. Кроме того, сегодня соцсеть должна уведомить всех своих пользователей, были ли они среди 87 миллионов человек, чьи данные могли попасть в третьи руки, передает Би-би-си.
Марк Цукерберг, основатель Facebook: «Мы не давали себе четкого отчета в том, какая ответственность лежала на нас. Это была моя ошибка, и я сожалею об этом».
Цукерберг заявил, что в настоящее время компания ведет переговоры с инвесторами, чтобы усилить меры безопасности в соцсети. Миллиардер также добавил, что руководство Facebook не приняло достаточных мер, чтобы защитить американские выборы от «российского вмешательства».
Напомним, в середине марта стало известно, что британская компания Cambridge Analytica незаконно собрала данные 50 миллионов пользователей соцсети и могла их использовать для адресного показа политической рекламы. На прошлой неделе руководство Facebook признало, что Cambridge Analytica могла собрать данные 87 миллионов пользователей. В связи с этим в отношении Facebook идет расследование, против компании поданы судебные иски. Выяснилось также, что Facebook сканирует и хранит личные сообщения пользователей.
В Facebook уже сообщили, что компания изменит систему контроля пользователя над своими личными данными. Кроме того, сегодня соцсеть должна уведомить всех своих пользователей, были ли они среди 87 миллионов человек, чьи данные могли попасть в третьи руки, передает Би-би-си.
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