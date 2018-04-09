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    Весенние качели: на смену теплым дням в Петербурге придет похолодание. Санкт-Петербург, весна, погода. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВесенние качели: на смену теплым дням в Петербурге придет похолодание

    Весенние качели: на смену теплым дням в Петербурге придет похолодание

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    Весенние качели: на смену теплым дням в Петербурге придет похолодание

    Весенние качели: на смену теплым дням в Петербурге придет похолодание

      Сегодня на берегах Невы едва не был побит температурный рекорд 17-летней давности. Однако рассчитывать на антициклон в ближайшие дни не стоит.

      Петербургская погода разочаровала главного синоптика города. Температурный рекорд, который прогнозировал на сегодня Александр Колесов, не состоялся.

      Несмотря на то, что в большинстве районов воздух прогрелся до 19 градусов, на метеостанции, где фиксируют все погодные достижения, максимальные значения достигли всего 17.

      По словам Колесова, виной всему ветер с Финского залива, который понизил температуру по всей прибрежной части Петербурга. Поэтому рекорд 2001-го — плюс 18 градусов — так и остался не превзойденным.

      А уже завтра в Северной столице похолодает. В ближайшие двое суток температура воздуха не будет подниматься выше плюс 6 градусов. Ожидается дождь, временами и мокрый снег. При этом синоптики уже советуют автомобилистам сменить резину на летнюю. К выходным снова потеплеет. На этот раз, обещают гидрометеорологи, такие холода вернуться не должны.

      Тем не менее это не смутило белых аистов. Они начали возвращаться в Ленинградскую область. Птицы уже заняли свои гнёзда в Волосовском, Ломоносовском, Тосненском и Гатчинском районах. Фотографиями местные жители поделились в социальных сетях.

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