Петиция губернатору: петербуржцы с Ремесленной улицы требуют расселить их со стройплощадки

Жители печально известного дома 5 на Ремесленной улице собирают подписи под петицией к губернатору. Они просят расселить их, потому что жить на стройке, а в будущем и фактически на дороге, невозможно.
Мост на остров Серный аккуратно огибает дом. Но в такой близости, что при желании и должной сноровке до него можно дотянуться рукой. Фактически от фасада до эстакады всего два метра, в некоторых метрах — до нескольких десятков сантиметров.
Елена Федотова, житель дома 5 по Ремесленной улице: «Нам эти дни даются очень тяжело. Мы не можем никому доказать, что уже год мы живем на открытой стройплощадке, в опасности, в шуме, в грязи. И даже сейчас, выйдя с ребенком на улицу, даже на этом пятачке строители ведут монтажные работы. И строители мне крикнули, чтобы я отошла с коляской в сторону».
Но никакой альтернативы, уверяют местные жители, им предоставить власти не могут. Просто потому, что дом не расселить — он не аварийный. Единственное, что сделали — это деревянный крытый переход прямо до козырька парадной. Чтобы на головы с моста лишний раз не упали строительный мусор или инструменты, сообщает корреспондент НТВ Антон Зыков. Теперь горожане собирают подписи под петицией губернатору, чтобы власти их всё-таки услышали.
Елена Федотова, житель дома 5 по Ремесленной улице: «Нам эти дни даются очень тяжело. Мы не можем никому доказать, что уже год мы живем на открытой стройплощадке, в опасности, в шуме, в грязи. И даже сейчас, выйдя с ребенком на улицу, даже на этом пятачке строители ведут монтажные работы. И строители мне крикнули, чтобы я отошла с коляской в сторону».
Но никакой альтернативы, уверяют местные жители, им предоставить власти не могут. Просто потому, что дом не расселить — он не аварийный. Единственное, что сделали — это деревянный крытый переход прямо до козырька парадной. Чтобы на головы с моста лишний раз не упали строительный мусор или инструменты, сообщает корреспондент НТВ Антон Зыков. Теперь горожане собирают подписи под петицией губернатору, чтобы власти их всё-таки услышали.
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