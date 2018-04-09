В Польше продлили следствие по делу о крушении Ту-154 под Смоленском

Генпрокуратура Польши продлила следствие по делу о крушении президентского лайнера Ту‑154 под Смоленском до конца 2018 года.
Об этом сообщила изданию РАР сообщила пресс-секретарь генеральной прокуратуры Польши Эва Бялик.
Эва Бялик, пресс-секретарь генпрокуратуры Польши: «Расследование смоленской катастрофы продлено до 31 декабря 2018 года».
Самолет Ту-154 в 2010 году потерпел крушение при заходе на посадку. На борту находились 96 человек — 8 членов экипажа и 88 пассажиров, включая польского президента Леха Качиньского с супругой. Все они летели на траурные мероприятия в Катыни. Выжить в этой катастрофе не удалось никому.
В 2011 году Межгосударственный авиационный комитет выпустил окончательный отчет о результатах технического расследования. Эксперты сошлись во мнении, что непосредственной причиной трагедии стало нежелание пилотов уходить на запасной аэродром, а системной причиной названы недостатки в обеспечении полета и подготовке экипажа.
К таким же выводам пришла первая польская комиссия, которой руководил экс-глава МВД Ежи Миллер. Нынешние власти Польши не согласились с отчетом МАК и мнением комиссии Миллера и решили создать вторую комиссию.
Эва Бялик, пресс-секретарь генпрокуратуры Польши: «Расследование смоленской катастрофы продлено до 31 декабря 2018 года».
Самолет Ту-154 в 2010 году потерпел крушение при заходе на посадку. На борту находились 96 человек — 8 членов экипажа и 88 пассажиров, включая польского президента Леха Качиньского с супругой. Все они летели на траурные мероприятия в Катыни. Выжить в этой катастрофе не удалось никому.
В 2011 году Межгосударственный авиационный комитет выпустил окончательный отчет о результатах технического расследования. Эксперты сошлись во мнении, что непосредственной причиной трагедии стало нежелание пилотов уходить на запасной аэродром, а системной причиной названы недостатки в обеспечении полета и подготовке экипажа.
К таким же выводам пришла первая польская комиссия, которой руководил экс-глава МВД Ежи Миллер. Нынешние власти Польши не согласились с отчетом МАК и мнением комиссии Миллера и решили создать вторую комиссию.
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