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    В Польше продлили следствие по делу о крушении Ту-154 под Смоленском

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Олег Минеев
    В Польше продлили следствие по делу о крушении <nobr>Ту-154</nobr> под Смоленском

    В Польше продлили следствие по делу о крушении Ту-154 под Смоленском

    В Польше продлили следствие по делу о крушении <nobr>Ту-154</nobr> под Смоленском
  • Фото: РИА Новости © 2018, Олег Минеев

    • Генпрокуратура Польши продлила следствие по делу о крушении президентского лайнера Ту‑154 под Смоленском до конца 2018 года.

    Об этом сообщила изданию РАР сообщила пресс-секретарь генеральной прокуратуры Польши Эва Бялик.

    Эва Бялик, пресс-секретарь генпрокуратуры Польши: «Расследование смоленской катастрофы продлено до 31 декабря 2018 года».

    Самолет Ту-154 в 2010 году потерпел крушение при заходе на посадку. На борту находились 96 человек — 8 членов экипажа и 88 пассажиров, включая польского президента Леха Качиньского с супругой. Все они летели на траурные мероприятия в Катыни. Выжить в этой катастрофе не удалось никому.

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    В 2011 году Межгосударственный авиационный комитет выпустил окончательный отчет о результатах технического расследования. Эксперты сошлись во мнении, что непосредственной причиной трагедии стало нежелание пилотов уходить на запасной аэродром, а системной причиной названы недостатки в обеспечении полета и подготовке экипажа.

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    К таким же выводам пришла первая польская комиссия, которой руководил экс-глава МВД Ежи Миллер. Нынешние власти Польши не согласились с отчетом МАК и мнением комиссии Миллера и решили создать вторую комиссию.

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