TripAdvisor назвал «Аэрофлот» ведущей авиакомпанией Европы

Пользователи крупнейшего в мире сайта о путешествиях TripAdvisor вновь назвали «Аэрофлот» ведущей авиакомпанией Европы.

Российский авиаперевозчик получил четыре награды TripAdvisor Travellers’ Choice Award: «Ведущая авиакомпания Европы — выбор путешественников», «Ведущий премиум-эконом класс в Европе — выбор путешественников», «Лучший бизнес-класс в Европе» и «Лучшая авиакомпания России».



Виталий Савельев, генеральный директор «Аэрофлота»: «Сегодня TripAdvisor нам присвоил некоторые номинации, достаточно серьезные для нас, поскольку мы можем оценить, достаточно ли все хорошо с сервисом, на правильном ли мы пути. И вот, несмотря на довольно сложную геополитическую обстановку, иностранные путешественники предпочитают по многим параметрам, по многим видам сервиса компанию „Аэрофлот“».



Как отметил старший вице-президент TripAdvisor Брайан Зальцбург, авиационная отрасль постоянно предлагает новые продукты и инновационные услуги, а пассажиры продолжают искать оптимальное предложение по сочетанию цена-качество. И награда отмечает перевозчиков, чей сервис превосходит ожидания пассажиров.