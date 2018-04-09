В Подмосковье нашли три расчлененных тела

Тела трех человек обнаружены в Раменском районе Подмосковья.
Погибшие были найдены на приусадебном участке. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, тела двух мужчин и женщины были расчленены.
По данному факту возбуждено дело об убийстве. Сыщики устанавливают личности погибших и обстоятельства их смерти, сообщила старший помощник руководителя ГСУСК по Московской области Ольга Врадий. Ведется поиск причастных к преступлению.
По данному факту возбуждено дело об убийстве. Сыщики устанавливают личности погибших и обстоятельства их смерти, сообщила старший помощник руководителя ГСУСК по Московской области Ольга Врадий. Ведется поиск причастных к преступлению.
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