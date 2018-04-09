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Морские дьяволы. Северные рубежи 16+
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    Лавров провел встречу с высланными российскими дипломатами. Великобритания, Лавров, МИД РФ, дипломатия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЛавров провел встречу с высланными российскими дипломатами

    Лавров провел встречу с высланными российскими дипломатами

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    Лавров провел встречу с высланными российскими дипломатами

    Лавров провел встречу с высланными российскими дипломатами

    Лавров провел встречу с высланными российскими дипломатами

      Министр иностранных дел РФ встретился в Москве с российскими дипломатами, высланными из 27 стран в связи с обвинениями по делу Скрипаля.

      Высылку российских дипломатов в связи с делом Скрипаля Сергей Лавров назвал «беспрецедентной провокацией». Он также заявил, что министерство сделает все, чтобы вынужденный отпуск сотрудников посольств был недолгим, и чтобы они как можно скорее вернулись к работе.

      Напомним, после обвинений в отравлении в британском Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, которые Великобритания предъявила России без каких-либо доказательств, ряд европейских стран, в также США, Канада и Австралия, объявили о высылке сотрудников российских посольств. Москва в ответ приняла зеркальные меры.

      На встрече Лаврова с высланными сотрудниками российских посольств присутствовал корреспондент НТВ Иван Трушкин, он пообщался с дипломатами.

      Подробности — в видеоматериале.

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