Лавров провел встречу с высланными российскими дипломатами

Министр иностранных дел РФ встретился в Москве с российскими дипломатами, высланными из 27 стран в связи с обвинениями по делу Скрипаля.
Высылку российских дипломатов в связи с делом Скрипаля Сергей Лавров назвал «беспрецедентной провокацией». Он также заявил, что министерство сделает все, чтобы вынужденный отпуск сотрудников посольств был недолгим, и чтобы они как можно скорее вернулись к работе.
Напомним, после обвинений в отравлении в британском Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, которые Великобритания предъявила России без каких-либо доказательств, ряд европейских стран, в также США, Канада и Австралия, объявили о высылке сотрудников российских посольств. Москва в ответ приняла зеркальные меры.
На встрече Лаврова с высланными сотрудниками российских посольств присутствовал корреспондент НТВ Иван Трушкин, он пообщался с дипломатами.
Подробности — в видеоматериале.
Напомним, после обвинений в отравлении в британском Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, которые Великобритания предъявила России без каких-либо доказательств, ряд европейских стран, в также США, Канада и Австралия, объявили о высылке сотрудников российских посольств. Москва в ответ приняла зеркальные меры.
На встрече Лаврова с высланными сотрудниками российских посольств присутствовал корреспондент НТВ Иван Трушкин, он пообщался с дипломатами.
Подробности — в видеоматериале.
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