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    Рэпер Скруджи разбился на мотоцикле

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    • Фото: blackstarofficial / instagram.com
    Рэпер Скруджи разбился на мотоцикле

    Рэпер Скруджи разбился на мотоцикле

    Рэпер Скруджи разбился на мотоцикле
  • Фото: blackstarofficial / instagram.com

    • Участник музыкального лейбла Black Star Эдуард Выграновский, более известный как Скруджи, попал в аварию на мотоцикле.

    На странице Black Star в Instagram сообщается, что «любитель экстрима» Скруджи упал с мотоцикла и сломал руку.

    Сам музыкант рассказал в соцсетях, что у него — лучезапястный оскольчатый перелом со смещением, а также несколько ушибов и ссадин. Также рэпер пожаловался, что разбил свой мотоцикл Kawasaki Z750.

    Скруджи подписал контракт с лейблом Black Star в 2015 году после победы в конкурсе «Молодая кровь». В августе 2017 года песня музыканта «Гоголь» стала заглавным саундтреком к фильму «Гоголь. Начало», передает РИА Новости.

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