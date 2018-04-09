Рэпер Скруджи разбился на мотоцикле

Участник музыкального лейбла Black Star Эдуард Выграновский, более известный как Скруджи, попал в аварию на мотоцикле.
На странице Black Star в Instagram сообщается, что «любитель экстрима» Скруджи упал с мотоцикла и сломал руку.
Сам музыкант рассказал в соцсетях, что у него — лучезапястный оскольчатый перелом со смещением, а также несколько ушибов и ссадин. Также рэпер пожаловался, что разбил свой мотоцикл Kawasaki Z750.
Скруджи подписал контракт с лейблом Black Star в 2015 году после победы в конкурсе «Молодая кровь». В августе 2017 года песня музыканта «Гоголь» стала заглавным саундтреком к фильму «Гоголь. Начало», передает РИА Новости.
Сам музыкант рассказал в соцсетях, что у него — лучезапястный оскольчатый перелом со смещением, а также несколько ушибов и ссадин. Также рэпер пожаловался, что разбил свой мотоцикл Kawasaki Z750.
Скруджи подписал контракт с лейблом Black Star в 2015 году после победы в конкурсе «Молодая кровь». В августе 2017 года песня музыканта «Гоголь» стала заглавным саундтреком к фильму «Гоголь. Начало», передает РИА Новости.
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