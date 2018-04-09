Гражданин США получил срок за попытку «продать» должность в Москве

Гражданин США получил три года колонии по делу о «торговле» должностями в одном из федеральных агентств.
Установлено, что американец Джордж Хагер и его сообщники (трое граждан РФ) узнали о желании москвича получить пост. После этого они разработали план и принялись убеждать свою жертву, что смогут добиться его назначения на должность замруководителя вновь создаваемого подразделения организации в Дальневосточном федеральном округе. Свои услуги они оценили в 7 млн долларов.
Позднее пострадавший передал злоумышленникам часть требуемой суммы. Однако в мае один из участников преступной схемы был задержан в одном из кафе в центре Москвы. После этого были задержаны остальные сообщники.
Пресненский районный суд Москвы приговорил Хагера к 3 годам колонии, признав его виновным в покушении на мошенничество. Его подельники получили от 4 лет до 3 лет 6 месяцев заключения, сообщили в прокуратуре Москвы.
Позднее пострадавший передал злоумышленникам часть требуемой суммы. Однако в мае один из участников преступной схемы был задержан в одном из кафе в центре Москвы. После этого были задержаны остальные сообщники.
Пресненский районный суд Москвы приговорил Хагера к 3 годам колонии, признав его виновным в покушении на мошенничество. Его подельники получили от 4 лет до 3 лет 6 месяцев заключения, сообщили в прокуратуре Москвы.
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