Адвокат: напавший на журналистку «Эха Москвы» согласен на принудительное лечение

Борис Гриц, напавший с ножом на журналистку Татьяну Фельгенгауэр, согласен на принудительное лечение.
Борис Гриц, который в октябре прошлого года проник в редакцию радиостанции «Эхо Москвы» и ранил ножом ведущую Татьяну Фельгенгауэр, «безусловно» согласен на принудительное лечение. Об этом в понедельник в эфире радиостанции сообщил адвокат Грица Игорь Зубер. По его словам, лечение является единственно верным решением.
Игорь Зубер, адвокат: «Мы считаем, что в соответствии с действующим законодательством и материалами уголовного дела, выводами психолого-психиатрической экспертизы, которая была проведена, единственным возможным решением по данному уголовному делу является направление Бориса Грица на принудительное лечение для дальнейшего выздоровления, адаптации».
Пресненский суд Москвы в понедельник продлил срок ареста Грица еще на полгода, до 26 сентября. 18 апреля начнется рассмотрение дела Грица по существу. Следствие настаивает на принудительном лечении преступника, так как, по данным экспертизы, в момент нападения Гриц мог не осознавать, что его действия представляют опасность.
Напомним, нападение на журналистку произошло 23 октября прошлого года. Гражданин Израиля и России Борис Гриц проник в редакцию «Эха Москвы» на Новом Арбате и ударил Татьяну Фельгенгауэр ножом в горло. Пострадавшую журналистку отправили в больницу, а нападавшего задержали на месте.
Свой поступок Гриц объяснил тем, что ведущая якобы изнуряла его «телепатическим насилием». Врачи же обнаружили у Грица характерные для шизофрении расстройства в виде бредовых идей и мании преследования.
Игорь Зубер, адвокат: «Мы считаем, что в соответствии с действующим законодательством и материалами уголовного дела, выводами психолого-психиатрической экспертизы, которая была проведена, единственным возможным решением по данному уголовному делу является направление Бориса Грица на принудительное лечение для дальнейшего выздоровления, адаптации».
Пресненский суд Москвы в понедельник продлил срок ареста Грица еще на полгода, до 26 сентября. 18 апреля начнется рассмотрение дела Грица по существу. Следствие настаивает на принудительном лечении преступника, так как, по данным экспертизы, в момент нападения Гриц мог не осознавать, что его действия представляют опасность.
Напомним, нападение на журналистку произошло 23 октября прошлого года. Гражданин Израиля и России Борис Гриц проник в редакцию «Эха Москвы» на Новом Арбате и ударил Татьяну Фельгенгауэр ножом в горло. Пострадавшую журналистку отправили в больницу, а нападавшего задержали на месте.
Свой поступок Гриц объяснил тем, что ведущая якобы изнуряла его «телепатическим насилием». Врачи же обнаружили у Грица характерные для шизофрении расстройства в виде бредовых идей и мании преследования.
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