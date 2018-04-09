Владимир Путин провел телефонные переговоры с Ангелой Меркель.
Президент РФ и канцлер ФРГ обстоятельно обсудили ситуацию на юго-востоке Украины. Были подчеркнуты важность пасхального перемирия и целесообразность продолжения усилий, направленных обмен пленными по принципу «всех на всех».
Также была затронута проблематика, связанная с возможным учреждением миссии ООН по охране наблюдателей ОБСЕ. Путин и Меркель условились продолжить совместную работу по урегулированию внутриукраинского кризиса в «нормандском формате».
Обсудили главы двух государств и последние события в Сирии. С российской стороны обращено внимание на недопустимость провокаций и спекуляций на тему использования химического оружия, в котором некоторые страны Запада обвинили Дамаск.
Кроме того, была подтверждена позиция России и Германии в отношении реализации крупного взаимовыгодного проекта «Северный поток — 2», сообщили в пресс-службе Кремля.
Также была затронута проблематика, связанная с возможным учреждением миссии ООН по охране наблюдателей ОБСЕ. Путин и Меркель условились продолжить совместную работу по урегулированию внутриукраинского кризиса в «нормандском формате».
Обсудили главы двух государств и последние события в Сирии. С российской стороны обращено внимание на недопустимость провокаций и спекуляций на тему использования химического оружия, в котором некоторые страны Запада обвинили Дамаск.
Кроме того, была подтверждена позиция России и Германии в отношении реализации крупного взаимовыгодного проекта «Северный поток — 2», сообщили в пресс-службе Кремля.
Комментарии