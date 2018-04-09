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    В России расширили список болезней для получения инвалидности

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    В России расширили список болезней для получения инвалидности

    В России расширили список болезней для получения инвалидности

    Вице-премьер правительства России Ольга Голодец сообщила о расширении списка болезней, по которым можно получить инвалидность.

    В расширенный список внесены 58 заболеваний. В частности, туда вошли все хромосомные аномалии, в том числе синдром Дауна, а также цирроз печени, слепота, глухота и детский церебральный паралич.

    Кроме того, отметила Голодец, правительство упростило порядок установления инвалидности для таких заболеваний, как сколиоз, пороки развития челюстно-лицевой области, аутизм, и целого ряда заболеваний, которыми сейчас все чаще болеют дети.

    При этом, по словам вице-премьера, среди детских болезней в последние годы первое место занимают психические расстройства. Поэтому, считает Голодец, нужно внести изменения в работу системы признания недееспособности детей, экспертизы и реабилитации.

    В настоящий момент в России проживают 12 миллионов инвалидов. Из них 651 тысяча — дети.

    Напомним, упростить порядок установления инвалидности поручил правительству в начале этого года президент России Владимир Путин по итогам встречи с инвалидами и представителями общественных организаций, оказывающих им помощь. Также он поручил приняты меры по созданию и развитию региональных и муниципальных центров комплексной реабилитации, а также по повышению уровня трудовой занятости инвалидов и улучшению их образования.

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