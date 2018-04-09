В московском метро остановилась целая ветка

Замоскворецкая линия. Увеличены интервалы движения по всей линии в обоих направлениях из-за просадки напряжения с городской электроснабжающей организации. Приносим свои извинения и просим пользоваться другими линиями и наземным транспортом.



— Московское метро (@MetroOperativno) 9 апреля 2018 г.

Изначально были увеличены интервалы движения поездов от «Автозаводской» до «Тверской» в обоих направлениях. Однако позднее сбой затронул уже всю линию.Как объяснили в пресс-службе столичного метрополитена, задержки были вызваны просадками напряжения. Пассажирам же посоветовали пользоваться наземным транспортным и другими линиями.Позднее питание метро перевели на резервную схему. В настоящий момент движение введено в график.