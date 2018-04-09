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    В московском метро остановилась целая ветка

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    В московском метро остановилась целая ветка

    В московском метро остановилась целая ветка

    Сбой в движении поездов произошел на Замоскворецкой линии московского метро.

    Изначально были увеличены интервалы движения поездов от «Автозаводской» до «Тверской» в обоих направлениях. Однако позднее сбой затронул уже всю линию.

    Как объяснили в пресс-службе столичного метрополитена, задержки были вызваны просадками напряжения. Пассажирам же посоветовали пользоваться наземным транспортным и другими линиями.



    Позднее питание метро перевели на резервную схему. В настоящий момент движение введено в график.

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