Место силы: в Петербурге открыли фотовыставку о легендарном «Сайгоне»

На пересечении Невского и Владимирского проспектов вновь можно было увидеть звезд петербургского андеграунда, писателей, музыкантов, художников. Все пришли на открытие уникальной фотовыставки, посвященной легендарному кафе.

Редко какое заведение может похвастаться такой народной любовью. И через четверть века после закрытия «Сайгон» не только помнят, но и тщательно сохраняют истории, связанные с ним. В Париже, Венеции, Нью-Йорке такие кафе успешно работают многие годы.



Здесь вершились судьбы, причем не только творческие. Например, фотограф Сергей Сёмкин встретил в «Сайгоне» будущую жену.



Сергей Сёмкин, фотохудожник: «Напротив было Театральное общество, а мне тогда привалило счастье. У меня была десятка денег. 10 рублей это ж было очень много. И я перебежал дорогу и купил какой-то цветок и бутылку хорошего вина. Мы ее распили и с тех пор вместе».



Главный пункт мемориального меню «Сайгона» — маленький двойной кофе. Тот настоящий, «сайгоновский» был настолько популярен, что некоторые завсегдатаи кафе носили на груди значки с изображением цены любимого напитка — 28 копеек.



Корреспондент НТВ Юлия Олещенко вспомнила легендарных посетителей «Сайгона».