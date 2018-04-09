Петербургский тренажер помогает летчикам отрабатывать нештатные ситуации в воздухе

В Санкт-Петербургском государственном университете гражданской авиации нештатные ситуации имитируют на специальных тренажерах. На одном из них после крушения Ан-148 «Саратовских авиалиний» изучали обстоятельства катастрофы.

В Петербурге находится один из немногих авиационных тренажеров, способных моделировать условия, максимально приближенные к реальным. Здесь отрабатывают навыки и студенты, и летные экипажи.



После крушения Ан-148 в Подмосковье Росавиация поручила провести на петербургском тренажере имитации полетов с возникновением нештатных ситуаций.



То, что снаружи напоминает робота из фильма «Звездные войны», внутри — точная копия кабины ближнемагистрального Ан-148. Правда, сразу бросается в глаза нехарактерный монитор. Как раз с его помощью и моделируют любую летную ситуацию. В нашем случае нештатную.



Тут не требуются навыки высшего пилотажа. Скорее, все движения должны быть доведены до автоматизма. От регулировки кресла до контроля параметров навигации. Казалось бы, несложные действия, просто их очень много. И даже опытные пилоты могут ошибиться. Например, включить стоп-кран прямо перед взлетом.



Даже единственное нарушение стандартного алгоритма может оказаться роковым. Бортовая система буквально подсказывает, на что нужно обратить внимание и дублирует сообщение на экране. Но решение в любом случае принимает пилот.



Олег Чебачёв, старший инструктор отделения летных тренажеров: «Случаются ли ошибки? Кто ничего не делает, то не ошибается. Ошибки возникают. Из них нужно грамотно выходить. Прежде всего, нужно не испугаться».



Корреспондент НТВ Эдмунд Желбунов увидел уникальный тренажер в действии.