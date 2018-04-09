Детские площадки «опустят» на первые этажи торговых центров

Министр строительства и ЖКХ РФ Михаил Мень заявил о тотальной реорганизации торговых объектов в России. Региональные власти должны будут потребовать от
бизнес-структур, владеющих или управляющих торговыми центрами, переноса детских игровых комнат на первый или второй этажи зданий.
Михаил Мень, министр строительства и ЖКХ РФ: «Перенос („детских зон“ на первые этажи ТЦ) в отношении построенных объектов потребуется. Должна быть тотальная реорганизация, если эти нормы не были соблюдены».
Глава Минстроя РФ подчеркнул, что строительные нормы и правила (СНИП) предписывают размещение в торговых центрах «детских зон» до второго этажа включительно. Однако, по словам министра, аренда первых и вторых этажей стоит всегда дороже, а детские комнаты — не очень прибыльный бизнес по сравнению с торговлей, поэтому их и «загоняют» наверх.
Михаил Мень: «Мы эту информацию донесли о том, что такой СНИП существует, он абсолютно написан черным по белому. Месяц мы даем на сбор информации от регионов (о соблюдении строительных норм). Затем будут даны необходимые предписания (бизнесу)».
Ранее в Госдуме предложили размещать кинотеатры только на первых этажах ТЦ. Зампред комитета Госдумы по безопасности Анатолий Выборный заявил, что устанавливающий это правило документ могут принять уже в этом году. Владельцы кинотеатров выразили надежду, что эти требования коснутся только строящихся торговых центров, так как перенос кинотеатра — это практически неосуществимая задача.
Напомним, страшный пожар в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» произошла 25 марта. Жертвами пожара стали 64 человека, в том числе 41 ребенок. Часть погибших задохнулась от угарного газа в закрытом на ключ кинотеатре. Еще 79 человек, включая 27 детей, пострадали. Возгорание произошло на детской площадке на 4-м этаже здания.
Глава Минстроя РФ подчеркнул, что строительные нормы и правила (СНИП) предписывают размещение в торговых центрах «детских зон» до второго этажа включительно. Однако, по словам министра, аренда первых и вторых этажей стоит всегда дороже, а детские комнаты — не очень прибыльный бизнес по сравнению с торговлей, поэтому их и «загоняют» наверх.
Михаил Мень: «Мы эту информацию донесли о том, что такой СНИП существует, он абсолютно написан черным по белому. Месяц мы даем на сбор информации от регионов (о соблюдении строительных норм). Затем будут даны необходимые предписания (бизнесу)».
Ранее в Госдуме предложили размещать кинотеатры только на первых этажах ТЦ. Зампред комитета Госдумы по безопасности Анатолий Выборный заявил, что устанавливающий это правило документ могут принять уже в этом году. Владельцы кинотеатров выразили надежду, что эти требования коснутся только строящихся торговых центров, так как перенос кинотеатра — это практически неосуществимая задача.
Напомним, страшный пожар в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» произошла 25 марта. Жертвами пожара стали 64 человека, в том числе 41 ребенок. Часть погибших задохнулась от угарного газа в закрытом на ключ кинотеатре. Еще 79 человек, включая 27 детей, пострадали. Возгорание произошло на детской площадке на 4-м этаже здания.
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