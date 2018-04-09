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    В Кемеровской области 8 детей отравились хлором в бассейне

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    В Кемеровской области 8 детей отравились хлором в бассейне

    В Кемеровской области 8 детей отравились хлором в бассейне

    Следственные органы Кемеровской области проводят проверку по факту отравления, предположительно, хлором детей в бассейне города Мыски.

    По предварительным данным, состояние отравившихся детей не тяжелое. Решается вопрос о госпитализации трех человек.

    Изначально в больницу после тренировки по плаванию доставили 8 детей в возрасте 7–8 лет. Предварительный диагноз медиков — «отравление хлором», сообщил ТАСС источник в оперативных службах региона.

    В горбольнице рассказать о состоянии детей отказались. В СК РФ по Кемеровской области отметили, что проводят проверку по факту отравления.

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