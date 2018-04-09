Участники «Ты супер!» учатся у студентов-мхатовцев актерскому мастерству

Юные артисты проекта НТВ «Ты супер!», едва выдохнув после очередного отборочного тура, с головой ушли в учебу. Впрочем, таким урокам позавидовал бы каждый школьник.
С маленькими певцами студенты Школы-студии МХАТ мгновенно нашли общий язык, ведь недавно они и сами были зелеными мальчиками и девочками, которые ничего не знали. Ребята учатся на 3-м курсе в мастерской Дмитрия Брусникина. Сегодня они устроили детям мастер-класс, научили их интересным упражнениям по сцендвижению и актерскому мастерству.
Вначале все дурачатся. Чтобы точно выполнить задания, приходится включать мозги и концентрировать внимание, а не просто носиться по залу. Маленькие артисты периодически путали задания, забывали позы, которые им нужно было изображать, и вообще особой внимательностью не отличались.
Анастасия Великородная, актриса, педагог Школы-студии МХАТ: «Это общая проблема. Это тренирует внимание. Упражнение показывает, насколько ты включен, насколько ты все воспринимаешь, поначалу у всех самые разные позы. Это нормально».
Для маленьких детей такое занятие — это, конечно, возможность побеситься и поиграть.
Намик Джабраилов, участник проекта «Ты супер!»: «Эти движения нужны были для наших суставов. Движения были полезны для наших костей и мышц».
Максим Рей, участник проекта «Ты супер!»: «Во всем виноваты маленькие дети, им хочется подурачится, как-то все испортить. Но я не считаю, что я накосячил, я повторил, что мне показали».
Очень внимательно отнеслась ко всем заданиям 12-летняя Яна Лоленко из Воронежской области.
Яна Лоленко, участница проекта «Ты супер»: «Я думаю, что певцы обязательно должны знать актерское мастерство и у меть пользоваться им».
Как передает корреспондент Анастасия Пак, Яна вообще привыкла все воспринимать серьезно. Ее мама умерла, когда ей было 7 лет. С тех пор Яну воспитывают бабушка с дедушкой. На проекте девочка всегда очень внимательна к требованиям педагогов.
Никита Ковтунов, студент Школы-студии МХАТ: «Прекрасные дети, очень много энергии. Нужно куда-то девать, на сцену, наверное».
В итоге было шумно и весело, поэтому договорились встретиться еще. Следующий выпуск проекта «Ты супер!» смотрите 14 апреля в 20:00 на НТВ и НТВ.Ru.
Вначале все дурачатся. Чтобы точно выполнить задания, приходится включать мозги и концентрировать внимание, а не просто носиться по залу. Маленькие артисты периодически путали задания, забывали позы, которые им нужно было изображать, и вообще особой внимательностью не отличались.
Анастасия Великородная, актриса, педагог Школы-студии МХАТ: «Это общая проблема. Это тренирует внимание. Упражнение показывает, насколько ты включен, насколько ты все воспринимаешь, поначалу у всех самые разные позы. Это нормально».
Для маленьких детей такое занятие — это, конечно, возможность побеситься и поиграть.
Намик Джабраилов, участник проекта «Ты супер!»: «Эти движения нужны были для наших суставов. Движения были полезны для наших костей и мышц».
Максим Рей, участник проекта «Ты супер!»: «Во всем виноваты маленькие дети, им хочется подурачится, как-то все испортить. Но я не считаю, что я накосячил, я повторил, что мне показали».
Очень внимательно отнеслась ко всем заданиям 12-летняя Яна Лоленко из Воронежской области.
Яна Лоленко, участница проекта «Ты супер»: «Я думаю, что певцы обязательно должны знать актерское мастерство и у меть пользоваться им».
Как передает корреспондент Анастасия Пак, Яна вообще привыкла все воспринимать серьезно. Ее мама умерла, когда ей было 7 лет. С тех пор Яну воспитывают бабушка с дедушкой. На проекте девочка всегда очень внимательна к требованиям педагогов.
Никита Ковтунов, студент Школы-студии МХАТ: «Прекрасные дети, очень много энергии. Нужно куда-то девать, на сцену, наверное».
В итоге было шумно и весело, поэтому договорились встретиться еще. Следующий выпуск проекта «Ты супер!» смотрите 14 апреля в 20:00 на НТВ и НТВ.Ru.
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