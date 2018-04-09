Ткачёв поделился с Путиным прогнозом урожая зерновых

Более 100 миллионов тонн зерна удастся собрать на российских полях в этом году. Такой прогноз сегодня сделал министр сельского хозяйства на встрече президентом.

По словам Александра Ткачёва, весенние полевые работы идут в полном объеме, посевные площади увеличены. Владимир Путин поинтересовался у министра, какая помощь оказывается крестьянам.



Владимир Путин, президент РФ: «Традиционные вопросы, связанные с помощью крестьянам, финансированием текущих работ, связанных с удобрениями, ГСМ, в каком состоянии?»



Александр Ткачёв, министр сельского хозяйства: «Сегодня наши хозяйства практически полностью не хуже уровня прошлого года, по каким-то позициям лучше, и по ГСМ, вы правильно отметили, и по семенам, и, естественно, по технике. Удобрения, кстати, снизились в цене, это очень радует. Мы сумели договориться с производителями удобрений. Поэтому, думаю, ситуация в этом году с обеспеченностью материально-технических вопросов достаточно неплохо решается».



Также Ткачёв отметил, что механизм льготного кредитования, поддержанный Владимиром Путиным, работает в полной мере. На данный момент общая сумма таких займов составляет 114 миллиардов рублей.