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    Весеннее половодье: спасатели в зонах бедствия эвакуируют людей и скотину. Волгоградская область, Воронежская область, Рязанская область, Тамбовская область, наводнения. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВесеннее половодье: спасатели в зонах бедствия эвакуируют людей и скотину

    Весеннее половодье: спасатели в зонах бедствия эвакуируют людей и скотину

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    Весеннее половодье: спасатели в зонах бедствия эвакуируют людей и скотину

    Весеннее половодье: спасатели в зонах бедствия эвакуируют людей и скотину

    Весеннее половодье: спасатели в зонах бедствия эвакуируют людей и скотину

      Фактическое наступление весны серьезно осложнило ситуацию с паводками в европейской части России.

      В Волгоградской области затоплены почти три десятка сел. В зоне бедствия оказались более 500 человек. Им спасатели регулярно подвозят продукты питания и медикаменты. С 4 апреля в регионе действует режим чрезвычайной ситуации.

      В городе Рассказово Тамбовской области вода добралась до частных домов на двух набережных реки Лесной Тамбов. На случай эвакуации спасатели подготовили пункт временного размещения в местной школе.

      Серьезная ситуация в связи с половодьем складывается и в Воронежской области. Там в Калачеевском районе подтоплены более тысячи приусадебных участков. Сотрудники МЧС проводят эвакуацию и помогают жителям пострадавших населенных пунктов. В одной из деревень спасатели помогли пенсионерке вызволить корову, упавшую в погреб. Животное вытянули на поверхность с помощью подручных средств и веревок.

      В Рязанской области разлилась река Пара, затопив три моста по дороге на подворье Свято-Данилова монастыря и отрезав от внешнего мира несколько деревень. Сейчас там в постоянном режиме работает лодочная переправа. Жители сел обеспечены всем необходимым.

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