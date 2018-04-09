В Нарьян-Маре посетили клуба впали в кому из-за алкогольного конкурса

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Нарьян-Маре двое молодых людей и девушка попали в больницу из-за конкурса по распитию алкоголя.
Установлено, что пострадавшие принимали участие в конкурсе в одном из ночных клубов. Соревнующимся требовалось всего за минуту выпить коктейли общим объемом примерно 750 мл.
В результате трое участников впали в кому и были помещены в реанимационное отделение. Сейчас все они уже находятся в сознании.
Полиция проводит проверку по факту происшествия. Из ночного клуба изъята вся алкогольная продукция, сообщили в УМВД по Ненецкому автономному округу.
В результате трое участников впали в кому и были помещены в реанимационное отделение. Сейчас все они уже находятся в сознании.
Полиция проводит проверку по факту происшествия. Из ночного клуба изъята вся алкогольная продукция, сообщили в УМВД по Ненецкому автономному округу.
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