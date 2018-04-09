Белый дом предостерег футбольных болельщиков от поездки на ЧМ в Россию

Администрация США обратилась к футбольным фанатам с призывом «дважды подумать», прежде чем ехать на ЧМ-2018 в Россию.

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Об этом пишет газета Guardian со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома. По словам собеседника издания, футбольным болельщикам стоит отказаться от поездки в Россию, так как из-за сокращения числа дипломатов консульства США не сумеют полноценно помогать им в ходе соревнований.



Представитель Белого дома: «Я бы подумал дважды, потому что у нас не будет тех же возможностей защищать наших граждан или даже предоставлять обычные консульские услуги. Это касается и других стран. Если вы столкнетесь с какой-либо трудностью, у нас просто не будет необходимых средств».



Чиновник заявил о своих опасениях по поводу террористических атак и добавил, что после высылки американских и британских дипломатов у США стало меньше возможностей работать с Россией по этому вопросу.



Представитель Белого дома: «Мы стараемся сотрудничать с русскими в борьбе с терроризмом. Однако сейчас у нас меньше возможностей для этого, чем раньше, так как в России избавились от наших коллег, которые занимались подобными вещами со стороны США и Великобритании».



При этом, по его словам, США не предполагают, что во время чемпионата могут случиться какие-то крупные инциденты, но тем не менее призывают соблюдать осторожность.



Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах страны: Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге. Американцы в турнире не участвуют, сборная Англии играет в группе G.