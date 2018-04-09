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    В Москве сотрудники «Почты России» пойдут под суд за кражу посылок

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    В Москве сотрудники «Почты России» пойдут под суд за кражу посылок

    В Москве сотрудники «Почты России» пойдут под суд за кражу посылок

    Служба безопасности «Почты России» раскрыла и передала полиции группу сотрудников, которые украли десятки посылок из сортировочного центра в Москве.

    По данным ТАСС, злоумышленники под видом личных вещей выносили посылки из сортировочного пункта. Упаковку посылок они выбрасывали, а вещи продавали через интернет-сайт бесплатных объявлений.

    За подозреваемыми было установлено круглосуточное наблюдение. При очередной попытке совершить кражу они были задержаны с поличным и переданы полиции.

    Сейчас все они отстранены от работы. В дальнейшем им грозит увольнение. Кроме того, против них уже заведено уголовное дело о краже.

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