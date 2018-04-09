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    «Ротация произошла?»: Медведев пошутил о местах в правительстве. Медведев, правительство РФ. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Ротация произошла?»: Медведев пошутил о местах в правительстве

    «Ротация произошла?»: Медведев пошутил о местах в правительстве

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    «Ротация произошла?»: Медведев пошутил о местах в правительстве

    «Ротация произошла?»: Медведев пошутил о местах в правительстве

      Дмитрий Медведев с иронией отреагировал на заминку, произошедшую в начале совещания правительства.

      Вице-премьеры перепутали свои места за столом в рабочем кабинете Медведева. Так, Дмитрий Рогозин сначала попытался занять не свой стул и направился к части стола, расположенной по правую руку от премьерского кресла. Однако оказалось, что в этом ряду места для него не предусмотрено.

      Дмитрий Медведев, председатель правительства РФ: «Забыли, кто где размещается? Ротация произошла».

      Вице-премьеры быстро сориентировались и заняли свои традиционные места.

      Как отмечает РИА Новости, небольшая заминка могла быть вызвана тем, что на совещании присутствовали не все вице-премьеры. В частности, отсутствовал Виталий Мутко.

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