Путин и Эрдоган обсудили по телефону события в Сирии

В Кремле подтвердили, что президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Таипом Эрдоганом, в том числе по ситуации в Сирии.
«Разговор был», — подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, соответствует ли действительности информация о том, что Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора обсудили последние события в Сирии.
Турецкие СМИ отмечают, что Эрдоган и Путин обсудили по телефону предполагаемую химатаку в Восточной Гуте. Западные издания отмечают, что Эрдоган в ходе разговора выразил обеспокоенность сообщениями якобы о применении химоружия в сирийской Думе и подчеркнул важность прекращения гибели мирных граждан в Сирии.
В минувшую субботу сирийские оппозиционеры заявили, что Дамаск, возможно, применил химическое оружие в городе Дума, в результате чего погибли десятки человек. Власти Сирии назвали подобные обвинения ложными.
Ранее глава российского МИД Дмитрий Лавров заявил, что российские военные специалисты уже побывали на месте предполагаемой химатаки в сирийской Думе и не обнаружили следов применения хлора. Об отсутствии следов отравляющих веществ на месте предполагаемой химатаки также сообщили в Красном полумесяце. Информацию о химической атаке в Сирии также опровергло российское Минобороны.
Турецкие СМИ отмечают, что Эрдоган и Путин обсудили по телефону предполагаемую химатаку в Восточной Гуте. Западные издания отмечают, что Эрдоган в ходе разговора выразил обеспокоенность сообщениями якобы о применении химоружия в сирийской Думе и подчеркнул важность прекращения гибели мирных граждан в Сирии.
В минувшую субботу сирийские оппозиционеры заявили, что Дамаск, возможно, применил химическое оружие в городе Дума, в результате чего погибли десятки человек. Власти Сирии назвали подобные обвинения ложными.
Ранее глава российского МИД Дмитрий Лавров заявил, что российские военные специалисты уже побывали на месте предполагаемой химатаки в сирийской Думе и не обнаружили следов применения хлора. Об отсутствии следов отравляющих веществ на месте предполагаемой химатаки также сообщили в Красном полумесяце. Информацию о химической атаке в Сирии также опровергло российское Минобороны.
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