Пятеро детей пострадали в ДТП с фурой в Ленобласти

ГИБДД выясняет обстоятельства ночной аварии на трассе под Тихвином.

Восемь человек серьезно пострадали этой ночью в Тихвинском районе Ленинградской области. На трассе Вологда — Новая Ладога кроссовер марки Acura столкнулся с двумя большегрузами.



Сначала японский паркетник врезался в перевозивший пиломатериалы МАЗ. Удар был такой силы, что шаланда свалилась в кювет, а легковушку отбросило на фуру Scania. Пострадали водители МАЗа и Acura, а также пассажиры кроссовера, которых оказалось шесть человек.



Все пострадавшие в ДТП — дети из города Вельска Архангельской области. Их везли домой с соревнований по самбо, которые проходили в Пскове. За рулем находился отец одного из юных спортсменов. Все они с травмами средней степени тяжести госпитализированы в Тихвинскую районную больницу.