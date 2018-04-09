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    Пятеро детей пострадали в ДТП с фурой в Ленобласти

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    • Фото: отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти
    Пятеро детей пострадали в ДТП с фурой в Ленобласти

    Пятеро детей пострадали в ДТП с фурой в Ленобласти

    Пятеро детей пострадали в ДТП с фурой в Ленобласти
  • Фото: отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти

    • ГИБДД выясняет обстоятельства ночной аварии на трассе под Тихвином.

    Восемь человек серьезно пострадали этой ночью в Тихвинском районе Ленинградской области. На трассе Вологда — Новая Ладога кроссовер марки Acura столкнулся с двумя большегрузами.

    Сначала японский паркетник врезался в перевозивший пиломатериалы МАЗ. Удар был такой силы, что шаланда свалилась в кювет, а легковушку отбросило на фуру Scania. Пострадали водители МАЗа и Acura, а также пассажиры кроссовера, которых оказалось шесть человек.

    Все пострадавшие в ДТП — дети из города Вельска Архангельской области. Их везли домой с соревнований по самбо, которые проходили в Пскове. За рулем находился отец одного из юных спортсменов. Все они с травмами средней степени тяжести госпитализированы в Тихвинскую районную больницу.

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