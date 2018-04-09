Петербуржец хотел сжечь себя на Фонтанке из-за приговора сыну

На льду Фонтанки развернулась спасательная операция.
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Сегодня днем на углу набережной Фонтанки и Лермонтовского проспекта работали спасатели. Свидетели вызвали их к мужчине, который находился на льду.
Мужчина выставил на льдине плакат с надписью «ПУТNНУ SOS». Когда к нему приблизились эмчеэсовцы на буксире, одиночка не хотел спасаться. Он планировал себя поджечь, если с ним не пообщаются представители власти.
Как выяснила «Фонтанка», петербуржец хотел привлечь внимание своим поступком из-за семейной драмы. По словам мужчины, его сына незаконно посадили в тюрьму за педофилию.
В итоге спасатели уговорили мужчину сойти на берег. Плачущего петербуржца сдали врачам скорой помощи.
Мужчина выставил на льдине плакат с надписью «ПУТNНУ SOS». Когда к нему приблизились эмчеэсовцы на буксире, одиночка не хотел спасаться. Он планировал себя поджечь, если с ним не пообщаются представители власти.
Как выяснила «Фонтанка», петербуржец хотел привлечь внимание своим поступком из-за семейной драмы. По словам мужчины, его сына незаконно посадили в тюрьму за педофилию.
В итоге спасатели уговорили мужчину сойти на берег. Плачущего петербуржца сдали врачам скорой помощи.
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