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    Житель Башкирии отрезал голову женщине из-за отказа в близости

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    Житель Башкирии отрезал голову женщине из-за отказа в близости

    Житель Башкирии отрезал голову женщине <nobr>из-за</nobr> отказа в близости

    В городе Сибай (Башкирия) задержан 28-летний мужчина, задушивший гостью после застолья.

    По данным следствия, местный житель убил 54-летнюю собутыльницу, разозлившись из-за того, что она отказала ему в близости. После этого злоумышленник отрезал своей жертве голову и положил ее в мусорный пакет.

    Затем мужчина отдал пакет с головой знакомому, который зашел в гости, и попросил его выкинуть «мусор». Вернувшись в квартиру, гость увидел мертвую женщину и сбежал. Позднее он обратился в правоохранительные органы.

    Подозреваемый в убийстве уже задержан. Как сообщили в управлении СК по Башкирии, мужчина уже отбывал наказание за убийство.

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