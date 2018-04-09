Житель Башкирии отрезал голову женщине из-за отказа в близости

В городе Сибай (Башкирия) задержан
28-летний мужчина, задушивший гостью после застолья.
По данным следствия, местный житель убил 54-летнюю собутыльницу, разозлившись из-за того, что она отказала ему в близости. После этого злоумышленник отрезал своей жертве голову и положил ее в мусорный пакет.
Затем мужчина отдал пакет с головой знакомому, который зашел в гости, и попросил его выкинуть «мусор». Вернувшись в квартиру, гость увидел мертвую женщину и сбежал. Позднее он обратился в правоохранительные органы.
Подозреваемый в убийстве уже задержан. Как сообщили в управлении СК по Башкирии, мужчина уже отбывал наказание за убийство.
Затем мужчина отдал пакет с головой знакомому, который зашел в гости, и попросил его выкинуть «мусор». Вернувшись в квартиру, гость увидел мертвую женщину и сбежал. Позднее он обратился в правоохранительные органы.
Подозреваемый в убийстве уже задержан. Как сообщили в управлении СК по Башкирии, мужчина уже отбывал наказание за убийство.
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