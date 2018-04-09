Песков назвал «вопиющим попранием всего и вся» новые санкции США

Кремль считает новые антироссийские санкции США «вопиющим попранием всего и вся». Об этом журналистам заявил
пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Она (ситуация с новыми антироссийскими санкциями США) — вопиющая с точки зрения и законности, и с точки зрения попрания норм всего и вся».
Также Песков отметил, что не исключает, что президент России Владимир Путин проведет встречу с подпавшими под санкции США бизнесменами. При этом пока в графике президента пока об этом не говорится.
Напомним, в пятницу, 6 апреля, американский Минфин объявил о расширении антироссийских санкций. В частности, в черный список были включены еще 24 россиянина, включая крупнейших бизнесменов страны и официальных лиц. В их числе оказался Олег Дирипаска, а также глава «Газпрома» Алексей Миллер, глава ВТБ Андрей Костин, владелец «Реновы» Виктор Вексельберг, гендиректор «Сургутнефтегаза» Владимир Богданов, член правления «Сибура» Кирилл Шамалов и бизнесмены Игорь Ротенберг и Сулейман Керимов. В перечне несколько компаний, связанных с Дерипаской: агрохолдинг «Кубань», «Евросибэнерго», «Русал», холдинг «Русские машины» и группа «ГАЗ», инвестиционная компания B-Finance, холдинги «Базовый элемент» и En+.
Акции «Русала» после объявления о новых санкциях рухнули, величина падения составила до 50%. Курсы евро и доллара к рублю обновили годовые максимумы.
Глава правительства Дмитрий Медведев сегодня на совещании с премьер-министрами заявил, что Москва оставляет за собой право ответить на новые антироссийские санкции. Он поручил главам ведомств «проработать вопрос об эффективных ответных мерах», отметив, что они могут затронуть «действующие торговые соглашения и процедуры».
Также Песков отметил, что не исключает, что президент России Владимир Путин проведет встречу с подпавшими под санкции США бизнесменами. При этом пока в графике президента пока об этом не говорится.
Напомним, в пятницу, 6 апреля, американский Минфин объявил о расширении антироссийских санкций. В частности, в черный список были включены еще 24 россиянина, включая крупнейших бизнесменов страны и официальных лиц. В их числе оказался Олег Дирипаска, а также глава «Газпрома» Алексей Миллер, глава ВТБ Андрей Костин, владелец «Реновы» Виктор Вексельберг, гендиректор «Сургутнефтегаза» Владимир Богданов, член правления «Сибура» Кирилл Шамалов и бизнесмены Игорь Ротенберг и Сулейман Керимов. В перечне несколько компаний, связанных с Дерипаской: агрохолдинг «Кубань», «Евросибэнерго», «Русал», холдинг «Русские машины» и группа «ГАЗ», инвестиционная компания B-Finance, холдинги «Базовый элемент» и En+.
Акции «Русала» после объявления о новых санкциях рухнули, величина падения составила до 50%. Курсы евро и доллара к рублю обновили годовые максимумы.
Глава правительства Дмитрий Медведев сегодня на совещании с премьер-министрами заявил, что Москва оставляет за собой право ответить на новые антироссийские санкции. Он поручил главам ведомств «проработать вопрос об эффективных ответных мерах», отметив, что они могут затронуть «действующие торговые соглашения и процедуры».
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