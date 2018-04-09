На ПМЭФ-2018 обсудят новые направления сотрудничества со странами БРИКС

В рамках деловой программы первого дня Петербургского международного экономического форума состоится панельная сессия «Новые направления торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества со странами БРИКС».

Участники сессии поднимут вопросы развития цифровой экономики, транспортной инфраструктуры, поддержки молодежного и женского предпринимательства, взаимодействия в области снижения административных барьеров, развития сотрудничества с Новым банком развития БРИКС. В ходе мероприятия эксперты обменяются положительным опытом и обсудят новые возможности для реализации совместных проектов как в странах БРИКС, так и на Африканском континенте. Модератором сессии выступит президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин.



Напомним, что в 2020 году саммиты БРИКС и ШОС пройдут в Челябинске.