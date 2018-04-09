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    Парапланерист рухнул на землю из-за оборвавшегося троса: видео. курьезы, экстремальные виды спорта. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПарапланерист рухнул на землю из-за оборвавшегося троса: видео

    Парапланерист рухнул на землю из-за оборвавшегося троса: видео

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    Парапланерист рухнул на землю <nobr>из-за</nobr> оборвавшегося троса: видео

    Парапланерист рухнул на землю из-за оборвавшегося троса: видео

    Парапланерист рухнул на землю <nobr>из-за</nobr> оборвавшегося троса: видео

      Кадры чрезвычайно короткого полета на параплане сейчас активно обсуждают пользователи Интернета.

      Видео было снято в горах, где отдыхала компания экстремалов из России. Взлетать решили, что называется, не по инструкции: парашют привязали с помощью троса к снегоходу. Как только тот набрал скорость, парапланерист оказался в воздухе. Правда, ненадолго: канат неожиданно оборвался, и мужчина рухнул с трехметровой высоты.

      К счастью, посадка — благодаря еще не растаявшему снегу — оказалась не слишком жесткой. Пилот серьезных травм не получил. Но все последующие полеты его друзья в этот день отменили.

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