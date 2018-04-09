На Сахалине с расколовшейся в море льдины спасли полсотни рыбаков

Спасателям Сахалина этим утром пришлось ловить рыбаков в открытом море. Только что пришло сообщение, что все 54 человека доставлены на берег. Поисковую операцию в МЧС проводили в два этапа.

За считанные минуты льдину, на которой дрейфовали 54 любителя зимнего лова, отнесло от берега на сотни метров. Уже в открытом море она раскололась еще на две неравные части. Одна часть осталась на расстоянии 500 метров от берега. Другую унесло на 5 километров в море. В незапланированный круиз отправились полсотни рыбаков.



Примечательно, что спасатели накануне опубликовали официальное предупреждение об опасности начала ледохода. Но никто к этим словам почему-то не прислушался.



Пока спасатели готовили операцию по эвакуации, рыбаки и не подумали сматывать удочки, а с еще большим рвением продолжили «клевое» дело.



Читать нотации рыбакам никто не стал — не было времени: на льдине появились новые трещины. Промедление могло стоить жизни. Пришлось ускоряться и увеличивать количество рейсов. Вслед за судном на воздушной подушке на воду спустили резиновые лодки. Место нашлось и любителям рыбалки, и их богатому улову.



Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Никиты Развозжаева.