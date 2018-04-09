Умерший около новгородской больницы пациент сам ушел из клиники

В Великом Новгороде следователи выясняют обстоятельства смерти мужчины у стен больницы. 2,5 часа он пролежал на земле без помощи.

В СК уже начали проверку. Согласно первой поступающей информации, погибший мог самовольно уйти из клиники. А началось все с того, что больной обратился к врачам, пожаловался на боли в сердце. Медики осмотрели мужчину и выписали направление к нужному специалисту. Однако, как утверждают сотрудники больницы, пациент не стал дожидаться следующего приема и покинул территорию больницы.



Камеры наблюдения сняли, как мужчина вышел за ворота и упал. Судя по времени на записи, он провел 2,5 часа на земле. Ни прохожие, ни бригады скорой помощи, проезжавшие мимо, даже не поинтересовались, что случилось. А когда было уже поздно, кто-то из очевидцев все же позвонил медикам. Тем оставалось констатировать смерть.



Александр Яшин, заместитель руководителя со по городу Великий Новгород СУ СК России: «Следователями назначено исследование для установления точной причины смерти. Предварительно установлено, что предварительная причина смерти мужчины — кардиомеостопия».



Сейчас в СК изучают, кто из врачей и в какое время принял мужчину. Предстоит понять, почему вышло так, что человек с серьезным заболеванием смог самовольно покинуть клинику. Также правоохранители выясняют, писал ли пациент добровольный отказ от госпитализации.