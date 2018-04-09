Автобус протащил зажатую в дверях пенсионерку по асфальту: видео

Правоохранители разбираются в причинах ДТП в Ангарске. Там водитель автобуса протащил пожилую пассажирку по проезжей части.

Инцидент попал в объектив камеры наблюдения. Судя по кадрам видеозаписи, пенсионерка успела лишь одной ногой ступить на тротуар, когда шофер закрыл двери и тронулся с места. Лишь через несколько метров он заметил, что произошло, и остановился.



На помощь пострадавшей, которая не могла встать самостоятельно, бросились очевидцы. Как пояснил водитель, он не видел того, что происходило в салоне. Обзору якобы помешали пассажиры.



Роман Набоков, водитель автобуса: «Мне не видно ее было. Там пассажир сидел, он как раз закрыл. Перед ней даже люди выходили, я смотрю: никого нет, закрыл дверь, включил поворот, поехал. Только тронуться хотел, в этот момент мне кричат, я остановился».



Пострадавшую госпитализировали. Известно, что ей 64 года. Врачи диагностировали ушиб грудной клетки и ссадины, после чего выписали пациентку.