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    Автобус протащил зажатую в дверях пенсионерку по асфальту: видео. ДТП, Иркутская область, автобусы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВАвтобус протащил зажатую в дверях пенсионерку по асфальту: видео

    Автобус протащил зажатую в дверях пенсионерку по асфальту: видео

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    Автобус протащил зажатую в дверях пенсионерку по асфальту: видео

    Автобус протащил зажатую в дверях пенсионерку по асфальту: видео

    Автобус протащил зажатую в дверях пенсионерку по асфальту: видео

      Правоохранители разбираются в причинах ДТП в Ангарске. Там водитель автобуса протащил пожилую пассажирку по проезжей части.

      Инцидент попал в объектив камеры наблюдения. Судя по кадрам видеозаписи, пенсионерка успела лишь одной ногой ступить на тротуар, когда шофер закрыл двери и тронулся с места. Лишь через несколько метров он заметил, что произошло, и остановился.

      На помощь пострадавшей, которая не могла встать самостоятельно, бросились очевидцы. Как пояснил водитель, он не видел того, что происходило в салоне. Обзору якобы помешали пассажиры.

      Роман Набоков, водитель автобуса: «Мне не видно ее было. Там пассажир сидел, он как раз закрыл. Перед ней даже люди выходили, я смотрю: никого нет, закрыл дверь, включил поворот, поехал. Только тронуться хотел, в этот момент мне кричат, я остановился».

      Пострадавшую госпитализировали. Известно, что ей 64 года. Врачи диагностировали ушиб грудной клетки и ссадины, после чего выписали пациентку.

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