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    Спикер парламента Кузбасса уступил место Тулееву

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    • Фото: Алексей Синицын / vk.com
    Спикер парламента Кузбасса уступил место Тулееву

    Спикер парламента Кузбасса уступил место Тулееву

    Спикер парламента Кузбасса уступил место Тулееву
  • Фото: Алексей Синицын / vk.com

    • Председатель Совета народных депутатов Кемеровской области Алексей Синицын подал заявление о досрочном сложении полномочий.

    Сам Синицын подчеркнул, что решил уйти в отставку для того, чтобы депутаты регионального парламента могли проголосовать за выдвижение экс-губернатора Амана Тулеева на пост спикера.

    По словам Синицына, то, что во главе Совета встанет Тулеев, будет «справедливым и корректным», так как именно он во время выборов 2013 года возглавлял список кандидатов от регионального отделения «Единой России». Сам же Синицын решил вернуться к двум «любимым» профессиям — адвокатской деятельности и преподаванию, сообщает «Интерфакс».

    Ожидается, что рассмотрение заявления спикера состоится на внеочередной сессии 10 апреля.

    смотретьПутин принял отставку Тулеева с поста губернатора Кемеровской области
    Путин принял отставку Тулеева с поста губернатора Кемеровской области
    Напомним, Аман Тулеев 1 апреля обратился к Владимиру Путину с заявлением об отставке с поста губернатора Кемеровской области. 73-летний Тулеев заявил, что принятое решение считает для себя правильным, осознанным и единственно верным. В тот же день президент утвердил отставку Тулеева и назначил врио главы региона Сергея Цивилёва.

    Позднее же стало известно, что Тулеев получил депутатский мандат. А группа депутатов Госдумы от Кузбасса обратилась к Цивилёву с просьбой поддержать выдвижение экс-губернатора на пост председателя Совета народных депутатов.

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