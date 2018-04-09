Спикер парламента Кузбасса уступил место Тулееву

Председатель Совета народных депутатов Кемеровской области Алексей Синицын подал заявление о досрочном сложении полномочий.
Сам Синицын подчеркнул, что решил уйти в отставку для того, чтобы депутаты регионального парламента могли проголосовать за выдвижение экс-губернатора Амана Тулеева на пост спикера.
По словам Синицына, то, что во главе Совета встанет Тулеев, будет «справедливым и корректным», так как именно он во время выборов 2013 года возглавлял список кандидатов от регионального отделения «Единой России». Сам же Синицын решил вернуться к двум «любимым» профессиям — адвокатской деятельности и преподаванию, сообщает «Интерфакс».
Ожидается, что рассмотрение заявления спикера состоится на внеочередной сессии 10 апреля.
Напомним, Аман Тулеев 1 апреля обратился к Владимиру Путину с заявлением об отставке с поста губернатора Кемеровской области. 73-летний Тулеев заявил, что принятое решение считает для себя правильным, осознанным и единственно верным. В тот же день президент утвердил отставку Тулеева и назначил врио главы региона Сергея Цивилёва.
Позднее же стало известно, что Тулеев получил депутатский мандат. А группа депутатов Госдумы от Кузбасса обратилась к Цивилёву с просьбой поддержать выдвижение экс-губернатора на пост председателя Совета народных депутатов.
По словам Синицына, то, что во главе Совета встанет Тулеев, будет «справедливым и корректным», так как именно он во время выборов 2013 года возглавлял список кандидатов от регионального отделения «Единой России». Сам же Синицын решил вернуться к двум «любимым» профессиям — адвокатской деятельности и преподаванию, сообщает «Интерфакс».
Ожидается, что рассмотрение заявления спикера состоится на внеочередной сессии 10 апреля.
Напомним, Аман Тулеев 1 апреля обратился к Владимиру Путину с заявлением об отставке с поста губернатора Кемеровской области. 73-летний Тулеев заявил, что принятое решение считает для себя правильным, осознанным и единственно верным. В тот же день президент утвердил отставку Тулеева и назначил врио главы региона Сергея Цивилёва.
Позднее же стало известно, что Тулеев получил депутатский мандат. А группа депутатов Госдумы от Кузбасса обратилась к Цивилёву с просьбой поддержать выдвижение экс-губернатора на пост председателя Совета народных депутатов.
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