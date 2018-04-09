Лавров сообщил о появлении «незваных игроков» в Сирии

Глава российского МИДа Сергей Лавров назвал сложившуюся в Сирии ситуацию слишком опасной.
По словам российского министра иностранных дел, там появились игроки, которых никто не приглашал в эту страну, Соединенные Штаты же делают все, чтобы закрепиться на территории САР.
Сергей Лавров, министр иностранных дел РФ: «В Сирии становится слишком опасно, там появились игроки, которых никто не приглашал, которые сами себя пригласили под предлогом уничтожения ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая группировка „Исламское государство“), борьбы с терроризмом, а потом наравне с этими стали появляться и другие цели, как анонсируемые, так и тщательно скрываемые. Но то, что по факту эти игроки, прежде всего американская коалиция и сами США, ведут дело не к тому, чтобы оттуда уйти, как сказал президент США Дональд Трамп, и оставить Сирию другим, а к тому, чтобы там закрепиться на очень долгие времена. Эксперты в этом сходятся».
По мнению Лаврова, необходимо разобраться с ситуацией вокруг удара по сирийскому военному аэродрому Т-4, который произошел этим утром.
Сергей Лавров: «Конечно, надо разбираться. Сообщений много о том, кто летал, кто не летал. В Вашингтоне отрицали, что эти удары наносил кто-то из членов их коалиции».
Глава российского МИДа подчеркнул, что ситуация вокруг удара по сирийскому аэродрому может повлечь за собой очень опасное развитие событий.
Сергей Лавров: «Надеюсь, что это понимают по крайней мере военные и американские, и тех стран, которые входят с США в одну коалицию».
Массированный ракетный удар был нанесен сегодня рано утром . Под огнем оказалась сирийская авиабаза Т-4, расположенная в провинции Хомс, что недалеко от Пальмиры.
Как выяснили в Минобороны РФ, удар нанесли войска Израиля. С территории Ливана истребители выпустили 8 ракет. Пять из них отразили силы ПВО, остальные попали в западную часть аэродрома. В результате атаки погибли 14 военных, в том числе иранские советники, россияне не пострадали.
Минобороны запросило Израиль о причинах удара, но официальных комментариев Тель-Авива пока нет. Авиаударом воспользовались боевики ИГИЛ. Они сразу в нескольких районах провинции Хомс перешли в наступление. Российские эксперты не исключают, что эти действия были согласованы. В феврале израильские войска уже бомбили базу Т-4. Тогда командование утверждало, что оттуда запускают иранские беспилотники.
Сергей Лавров, министр иностранных дел РФ: «В Сирии становится слишком опасно, там появились игроки, которых никто не приглашал, которые сами себя пригласили под предлогом уничтожения ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая группировка „Исламское государство“), борьбы с терроризмом, а потом наравне с этими стали появляться и другие цели, как анонсируемые, так и тщательно скрываемые. Но то, что по факту эти игроки, прежде всего американская коалиция и сами США, ведут дело не к тому, чтобы оттуда уйти, как сказал президент США Дональд Трамп, и оставить Сирию другим, а к тому, чтобы там закрепиться на очень долгие времена. Эксперты в этом сходятся».
По мнению Лаврова, необходимо разобраться с ситуацией вокруг удара по сирийскому военному аэродрому Т-4, который произошел этим утром.
Сергей Лавров: «Конечно, надо разбираться. Сообщений много о том, кто летал, кто не летал. В Вашингтоне отрицали, что эти удары наносил кто-то из членов их коалиции».
Глава российского МИДа подчеркнул, что ситуация вокруг удара по сирийскому аэродрому может повлечь за собой очень опасное развитие событий.
Сергей Лавров: «Надеюсь, что это понимают по крайней мере военные и американские, и тех стран, которые входят с США в одну коалицию».
Массированный ракетный удар был нанесен сегодня рано утром . Под огнем оказалась сирийская авиабаза Т-4, расположенная в провинции Хомс, что недалеко от Пальмиры.
Как выяснили в Минобороны РФ, удар нанесли войска Израиля. С территории Ливана истребители выпустили 8 ракет. Пять из них отразили силы ПВО, остальные попали в западную часть аэродрома. В результате атаки погибли 14 военных, в том числе иранские советники, россияне не пострадали.
Минобороны запросило Израиль о причинах удара, но официальных комментариев Тель-Авива пока нет. Авиаударом воспользовались боевики ИГИЛ. Они сразу в нескольких районах провинции Хомс перешли в наступление. Российские эксперты не исключают, что эти действия были согласованы. В феврале израильские войска уже бомбили базу Т-4. Тогда командование утверждало, что оттуда запускают иранские беспилотники.
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