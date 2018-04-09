В Хабаровске пожарные нашли тело ребенка при тушении травы

В Хабаровске выясняют обстоятельства гибели ребенка, тело которого нашли при тушении сухой травы.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС по региону, тело ребенка нашли пожарные во время тушения сухой травы неподалеку от пивоваренного завода «Балтика» в Хабаровске. В ГУ МЧС подчеркнули, что тело обнаружили неподалеку от места, где горела трава, эти два факта между собой не связаны.
По данным местных СМИ, тело несовершеннолетнего мальчика было найдено в овраге, рядом лежал школьный рюкзак.
Возбуждено уголовное дело.
По данным местных СМИ, тело несовершеннолетнего мальчика было найдено в овраге, рядом лежал школьный рюкзак.
Возбуждено уголовное дело.
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