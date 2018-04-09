В Подмосковье 13-летний зацепер погиб, катаясь на скоростном поезде

Сыщики выясняют обстоятельства гибели
13-летнего москвича на железной дороге.
Трагедия случилась накануне, 8 апреля, вечером между станциями «Сходня» и «Химки» Ленинградского направления Московской железной дороги.
13-летний школьник решил прокатиться на крыше скоростного поезда «Ласточка», однако не удержался и упал. В результате юный зацепер получил смертельную травму, сообщили в Московском межрегиональном следственном управлении СКР.
13-летний школьник решил прокатиться на крыше скоростного поезда «Ласточка», однако не удержался и упал. В результате юный зацепер получил смертельную травму, сообщили в Московском межрегиональном следственном управлении СКР.
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