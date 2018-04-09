В кафе Оренбурга схватили подпольных банкиров и вооруженных людей

Бойцы ОМОНа и Росгвардии провели спецоперацию в одном из кафе Оренбурга. Там задержаны более 30 человек в возрасте от 21 года до 60 лет, у них изъято оружие.
Как передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Росгвардии, в дежурную часть полиции в Оренбурге поступила информация о том, что в одном из местных кафе находятся вооруженные люди. При силовой поддержке сотрудников ОМОНа удалось задержат более 30 человек, у них изъяты порядка 10 единиц огнестрельного и травматического оружия, а также патроны к ним.
Сообщается, что среди задержанных оказались трое подозреваемых в убийстве предпринимателя, тело которого с огнестрельными ранениями ранее было обнаружено в автомобиле, оставленном в Уфе на улице Ферина. Как отметили в Росгвардии, в числе задержанных были и участники организованной группы, подозреваемой в организации незаконной банковской деятельности. Речь идет о 5 жителях Чебоксар, которые за 3 года через фирмы-однодневки «отмыли» и обналичили больше 400 миллионов рублей. Общая сумма незаконного дохода превысила 33 миллиона рублей.
Все задержанные проверяются на причастность к совершению тяжких преступлений в Уфе и Чувашии, в отношении всех возбуждены уголовные дела. В Росгвардии не уточнили, когда проходила спецоперация, а также какие меры пресечения в отношении задержанных были избраны.
Сообщается, что среди задержанных оказались трое подозреваемых в убийстве предпринимателя, тело которого с огнестрельными ранениями ранее было обнаружено в автомобиле, оставленном в Уфе на улице Ферина. Как отметили в Росгвардии, в числе задержанных были и участники организованной группы, подозреваемой в организации незаконной банковской деятельности. Речь идет о 5 жителях Чебоксар, которые за 3 года через фирмы-однодневки «отмыли» и обналичили больше 400 миллионов рублей. Общая сумма незаконного дохода превысила 33 миллиона рублей.
Все задержанные проверяются на причастность к совершению тяжких преступлений в Уфе и Чувашии, в отношении всех возбуждены уголовные дела. В Росгвардии не уточнили, когда проходила спецоперация, а также какие меры пресечения в отношении задержанных были избраны.
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