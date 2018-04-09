Дальний беспилотник США подлетел к линии разграничения в Донбассе

Стратегический беспилотник ВВС США
RQ-4B Global Hawk начал выполнять очередной многочасовой разведывательный полет вдоль линии разграничения в Донбассе.
Как следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов, беспилотник вылетел с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия. Около 10:00 по московскому времени аппарат пересек границу Украины с Румынией севернее Молдавии, взяв курс на Донбасс. Примерно в 11:00 беспилотник приблизился к линии разграничения в Донбассе.
По данным «Интерфакс», беспилотник такого типа может вести разведку на глубину более 200 км и наблюдать за всей территорией самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а также большой частью территории российских приграничных областей.
Добавим, что беспилотники США уже не раз совершали разведполеты у линии разграничения в Донбассе. В последний раз тяжелый беспилотник зафиксировали там 4 апреля. Обычно аппараты курсируют с севера на юг вдоль линии разграничения в течение нескольких часов.
По данным «Интерфакс», беспилотник такого типа может вести разведку на глубину более 200 км и наблюдать за всей территорией самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а также большой частью территории российских приграничных областей.
Добавим, что беспилотники США уже не раз совершали разведполеты у линии разграничения в Донбассе. В последний раз тяжелый беспилотник зафиксировали там 4 апреля. Обычно аппараты курсируют с севера на юг вдоль линии разграничения в течение нескольких часов.
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