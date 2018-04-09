В России тысячи Mitsubishi Lancer отзовут из-за проблем с подушками безопасности

ООО «MMC Рус», являющийся официальным представителем компании Mitsubishi на российском рынке, объявил об отзыве почти 5 тысяч автомобилей Lancer.
Как сообщается на сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт), речь идет о проданных с реализованных с июля 2009-го по февраль 2010 года 4780 автомобилях. Их решено отозвать, чтобы заменить патроны водительских подушек безопасности, так как они некорректно работают.
Буквально несколько дней назад, 6 апреля, стало известно о том, что Mitsubishi из-за некорректной работы подушек безопасности отзывает в России более 86 тысяч моделей Outlander.
Буквально несколько дней назад, 6 апреля, стало известно о том, что Mitsubishi из-за некорректной работы подушек безопасности отзывает в России более 86 тысяч моделей Outlander.
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